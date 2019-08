Vrijwilligers gezocht voor het woonzorgcentrum Keienhof, seniorie Houtemhof en assistentiewoningen Groenhof vdt

27 augustus 2019

17u11 8 Tienen WZC Keienhof, seniorie Houtemhof en GAW Groenhof in Tienen zoeken vrijwilligers. De taken zijn erg divers. Je kan helpen bij de uitbating van de cafetaria, bij muziek-en andere activiteiten, de soepbedeling of op uitstappen.

Woonzorgcentrum Keienhof in Kumtich biedt plaats voor 89 bewoners en vormt een functionele eenheid met het GAW Groenhof. In het WZC Keienhof zijn er twee afdelingen ‘Buitenhof’ en ‘Binnenhof’. Het Buitenhof is een open afdeling, het Binnenhof is een afdeling voor personen met dementie. Seniorie Houtemhof telt 62 serviceflats en is gelegen in de Houtemstraat in Tienen. GAW Groenhof telt 30 assistentiewoningen en is gelegen in de Groenhofstraat in Kumtich. Beiden bieden een veilige en huiselijke omgeving aan de bewoners, met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en functioneren.

Kandidaten kunnen contact opnemen met Liesbeth Dormaels (gsm 0491 27 61 12, liesbeth.dormaels@ocmw.tienen.be) of Nancy Paulis (tel 016 80 18 06, nancy.paulis@ocmw.tienen.be).