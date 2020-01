Vrijspraak voor man die rijbewijs via Facebook bestelt KAR

28 januari 2020

14u31 0

Een man uit Tienen is vrijgesproken voor valsheid in geschrifte. T.M. was betrokken bij een ongeval in Bierbeek op 10 juni vorig jaar. Hij belde zelf de politie. Toen de agenten naar zijn rijbewijs vroegen, toonde de man een Litouws rijbewijs dat vervalst bleek te zijn. M. bestelde het rijbewijs via Facebook. Maar volgens de rechter handelde de beklaagde niet ter kwader trouw.

“Hij verklaarde dat hij geloofde dat het om een geldig Europees rijbewijs ging, waarvoor hij 550 euro betaalde. Hij stuurde daarvoor ook zijn gegevens in verband met het slagen in zijn theoretisch examen mee”, schetste de rechter in het vonnis. “Hij heeft sinds augustus 2019 zijn rijbewijs behaald.”

De man is actief in de autosector. De rechter sprak hem vrij op basis van twijfel.