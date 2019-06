Vragen over ticketverkoop Kruisboog Christian Hennuy

23 juni 2019

11u01 0

De facebookgroep ‘Durf- te-Vragen Tienen’ heeft vragen over de ticketverkoop van CC De Kruisboog. Met bijna 8000 leden is Durf-Te-Vragen Tienen één van de grootste Facebookpagina’s van regio Tienen waar mensen met al hun vragen, ideeën en voorstellen terechtkunnen. De organisatie kreeg veel reacties over de ticketverkoop van CC De Kruisboog.

“Deze maand startte de voorverkoop van de tickets en abonnementen van het cultuurseizoen de CC De Kruisboog. De ploeg van de cultuurdienst stelde alweer een fantastisch programma samen maar op onze Facebookpagina kwamen toch de opmerkingen binnen dat het systeem van ticketverkoop mensen zou uitsluiten. Het systeem bepaalt dat mensen die een abonnement van minstens zes voorstellingen kopen voorrang krijgen op burgers die slechts één ticket willen kopen. De groep van mensen die minder dan zes voorstellingen willen bezoeken moet een week langer wachten om tickets aan te kopen, waardoor de meest gegeerde voorstellingen dan al vaak zijn uitverkocht. Op die manier worden heel wat mensen uitgesloten van het cultureel gebeuren in de stad Tienen. Tevens omdat zo een aankoop van zes tickets meteen een hele hap uit het gezinsbudget betekent. Cultuur moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. Durf-Te-Vragen Tienen is verheugd dat naast Burgmeester Partyka, Schepen Bergé ook de mensen van de cultuurdienst op onze pagina hebben gereageerd en zelfs een evaluatie willen maken over het systeem van de verkoop”, aldus Bart Thomas, medebeheerder van de groep.