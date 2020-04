Voorzitter Tiense foorkramers Steve Severeyns doet een warme oproep: “Volg het voorbeeld van Aarschot en geef ons wat financiële ademruimte” Vanessa Dekeyzer

11u59 9 Tienen Het voortbestaan van de hele kermiscultuur is op dit moment acuut bedreigd. Dat zegt Steve Severeyns, voorzitter van de Tiense foorkramers en secretaris-generaal van de Belgische kermisvereniging VBF. “We hopen dat de gemeenten en steden het voorbeeld volgen van Aarschot door foorkramers wat meer financiële ademruimte te geven.”

Er heerst als gevolg van de coronacrisis momenteel een ongeziene situatie in het kermislandschap. “Na een winterstop van vier maanden komt het kermisseizoen traditioneel terug op gang met de carnavalskermis in Tienen, maar door de voorjaarstormen Ellen en Jorge kende die jammer genoeg geen succes”, zegt Steve. “Foorkramers hoopten op een verbetering de komende weken, maar het coronavirus besliste daar anders over.”

Op donderdag 12 maart werd ‘s morgens de carnavalkermis van Scherpenheuvel opgebouwd. “Zonder te openen, werd die op vrijdag 13 maart noodgedwongen weer afgebroken”, zegt Steve Severeyns. “Het volgend weekend stond de carnavalskermis normaal in Aarschot, maar ook die kon dus niet plaatsvinden, net als de kermis in Diest, de kermis in Hoegaarden met de processie op palmzondag en de kermis op paardenprocessie in Hakendover. Tot nader order mogen er in heel België geen kermissen plaatsvinden tot en met 19 april.”

Steun

Heel wat steden en gemeenten steunen wel de getroffen foorkramers, merkt Steve op. “Foorkramers moeten aan de verschillende gemeentes geen retributiegelden betalen voor geannuleerde kermissen en op vraag van onze vereniging gaat de stad Aarschot nog een stap verder met een kwijtschelding van retributiegelden voor standplaatsen en elektriciteit voor alle kermissen op het grondgebied Aarschot voor het jaar 2020. Wij hopen dat meerdere steden en gemeenten het voorbeeld van Aarschot volgen en de foorkramers op deze manier financiële ademruimte geven. Door de jaarlijkse winterstop is het voorseizoen financieel namelijk van cruciaal belang voor de foorkramers, want tijdens deze periode moet er immers al gespaard worden om de volgende winterstop te overbruggen. De kermis is een zelfbedruipend gegeven en financiert zelfs vaak het carnavalsgebeuren en processies.”

Steve hoopt ook dat steden en gemeenten niet overhaast kermissen gaan annuleren. “En als ze plaatsvinden, vragen we graag extra inspanningen in de vorm van communicatie, randanimatie en publiciteit”, besluit Steve.