Voormalig agent blijft maand langer in de cel voor moord op zestiger Kim Aerts

17 september 2020

15u32 0 Tienen Na drie maand speurwerk werd vorige maand Peter W. (46) uit Tienen, een voormalig lijfwacht van de koninklijke familie, gearresteerd voor de moord op de 64-jarige Erik Van Puymbroeck. Het slachtoffer lag op 13 mei dood op zijn oprit in het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge. De raadkamer verlengde dinsdag de aanhouding van de verdachte met een maand.

Bijna drie maanden lang bleef de dood van Erik Van Puymbroeck een mysterie. Het was een medebewoner die het lichaam ’s ochtends op 13 mei aantrof voor hun huis in de Bensbergstraat in Tielt-Winge. In eerste instantie ging het gerecht uit van een natuurlijk overlijden, maar na autopsie bleek de zestiger gestorven door geweldpleging aan de hals. Op 6 augustus volgde nog een grootscheepse zoekactie van de politie in de buurt van de Gete in Tienen. Een week later voerde de federale politie huiszoekingen uit op adressen in Tienen en Sint-Truiden. Peter W. werd toen meegenomen voor verhoor en later gearresteerd voor de moord op Van Puymbroeck. De raadkamer in Leuven verlengde dinsdag opnieuw de aanhouding van de voormalig agent. Hij was 21 jaar actief bij de politie, waarvan enkele jaren als lijfwacht van de koninklijke familie. Daarna startte W. samen met zijn toenmalige partner een carrière in de horeca in 2017. Voor dat avontuur te kunnen waarmaken, verkochten ze hun nieuwbouwwoning in het Waals-Brabantse Sint-Remigius-Geest. Begin dit jaar ging hun restaurant The Gatsby in Tienen op de fles. Het koppel was op dat moment al uit elkaar. W. vond in tussentijd nieuw liefdesgeluk bij Draga Van Puymbroeck, maar de vrouw stierf in de herfst van vorig jaar op 29-jarige leeftijd. Het is haar vader die op 13 mei dood werd teruggevonden op de oprit van zijn woning in Tielt-Winge. Over een maand verschijnt de veertiger opnieuw voor de raadkamer in Leuven. Het gerechtelijk onderzoek loopt ondertussen verder.