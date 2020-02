Voorlopig komt carnavalstoet niet in gevaar Vanessa Dekeyzer

19 februari 2020

15u13 0

Zaterdag trekt de jaarlijkse carnavalstoet van de Ridders van Brunengerüz door de stad Tienen. Tenminste als storm Ellen en storm Francis geen roet door het eten strooit. “Voorlopig nemen we nog geen extra maatregelen”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Vrijdagmiddag er is overleg met de veiligheidsdiensten en dan wordt beslist of er al dan niet moet ingegrepen worden.”