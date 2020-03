Voorlopig geen massale leegloop in het Atheneum Tienen na geval van Corona op de school “Het is nog wachten op uitslag van testen van medeleerlingen en gezin van besmette leerling” Vanessa Dekeyzer

09u01 9 Tienen Op het eerste zicht lijkt het aantal afwezigen mee te vallen in het GO! Atheneum Tienen. Dinsdag geraakte bekend dat een leerling van de school besmet was geraakt met het coronavirus. Bij de scholieren en hun ouders zorgde dat nieuws toch voor enige ongerustheid.

“We moeten het einde van het eerste lesuur nog afwachten om een duidelijk zicht te hebben op het aantal afwezige leerlingen, maar het lijkt allemaal goed mee te vallen”, klinkt het bij Scholengroep Huis 11. “De afwezigen die een doktersbriefje hebben, zijn perfect in orde. Diegenen, die vandaag niet op school zijn omwille van angst voor besmetting, zijn volgens het schoolreglement ongewettigd afwezig. We begrijpen uiteraard de situatie en bekijken hoe we daarmee omgaan. Maar we volgens de visie van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat collectieve maatregelen, zoals de sluiting van een school, niet aan de orde is.”

Er is volgens de Scholengroep Huis 11 ook nog geen verder nieuws over de jongens die op de skireis de kamer deelden met de besmette leerling, een vriendinnetje van een van hen en haar zus. Zij werden gevraagd om de huisarts te consulteren en wachten de uitslag van hun test thuis af. “De labo’s staan blijkbaar wat achter met al de testen. We hopen in de loop van de dag de resultaten te krijgen.”

En bij ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen heeft de directie bevestigd dat een student, werkzaam in het bedrijf, was teruggekeerd van een verblijf in Italië. “Na een bezoek aan de arbeidsgeneesheer is de student naar het hospitaal gestuurd om te worden getest. De student is nu geïsoleerd. Het voorval is ook aan de overheid gemeld. De resultaten van het onderzoek worden vandaag verwacht”, aldus woordvoerder Bosch Tienen, Peter De Troch.