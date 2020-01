Voorbereidingen voor de Kweikersparade 2020 gaan van start Vanessa Dekeyzer

04 januari 2020

12u01 0 Tienen Op zaterdag 10 oktober 2020 trekt de Kweikersparade, de vijfjaarlijkse ommegang, door Tienen. De vorige parade, naar aanleiding van 1000 jaar stadsrechten, lokte 10.000 toeschouwers en 300 figuranten liepen mee. Organisatoren OpgewekTienen en stad Tienen leggen de lat nu hoger. Ze mikken deze editie op 15.000 toeschouwers en 500 figuranten. OpgewekTienen start vanaf zondag 12 januari aan de voorbereidingen van het draken- en reuzentafereel.

Centraal in de ommegang staan opnieuw de Tiense reuzen en drakenreus Oswaldus. Er worden ook enkele nieuwe creaties verwacht dankzij een intense samenwerking met tal van groepen en organisaties. “Nieuw is dat de taferelen samen met de figuranten worden vormgegeven. Participatie staat voorop”, zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen. “We willen een brede groep van mensen betrekken en ook op artistiek niveau een forse stap vooruit zetten. Meer dan 25 verenigingen en organisaties hebben intussen hun medewerking toegezegd: gaande van Piso, Erm ’n Erm, Dansstudio Yae’da, Studentenclub Freya, Bietenclub, Femma, Crea Bost tot Circus Atelier Salto. Allen gaan ze met kunstenaars aan de slag rond het centrale thema ‘transformatie’.”

Dankzij een samenwerking met Matexi kon opgewekTienen de oude turnzaal op de Donysite opvormen tot de atelierruimte TRANSFO. De verschillende groepen zullen vanuit deze maakplek elke zondag van 14 tot 18 uur, buiten de vakantieperiodes, hun taferelen vormgeven, elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. “Alle hulp, groot of klein, is welkom!”, zegt Philippe. “Wij zoeken alvast naaisters, technisch geïnteresseerden voor het maken van bewegende elementen, creatievelingen voor het knutselen van attributen, dansers en percussionisten.”

OpgewekTienen zoekt ook dragers voor reuzendraak Oswaldus. “De draak wordt gedragen door acht personen en we voorzien twee ploegen”, aldus Philippe. “Geïnteresseerden zijn steeds welkom om polshoogte te komen nemen in TRANSFO in de Donystraat 8 ter hoogte van het vroegere jeugdhuis ‘t Alternatief. Meer info kan je ook bekomen via mail naar opgewektienen@opgewektienen.be en op het nummer 0498/68.44.10.