Vooral lege winkelstraten, hier en daar een wandelaar of visser te bespeuren Kristien Bollen

16 maart 2020

18u38 22

De meeste mensen lijken de raad om niet onnodig naar buiten te komen goed op te volgen. De winkels die verplicht in het weekend gesloten waren, kregen vandaag geen massa volk over de vloer. Heel wat handelaars pasten hun openingstijden aan om het weekend te compenseren, helaas was daar dus weinig van te merken. Het stadscentrum bleef vandaag zo goed als leeg. Blijkbaar trekt men liever naar de supermarkt dezer dagen. Interieurwinkel The Shop in de Leuvensestraat nam dan weer een héél andere beslissing. In plaats van hun openingsuren die ze op zaterdag verliezen te compenseren tijdens de week, sluiten zij minstens voor twee weken de duren. “We hebben onze keuze wel overwogen”, klinkt het bij Werner en Karine Sabo. “Zeker is het voor ons niet de makkelijkste situatie, maar we stellen de volksgezondheid voorop. Enkel met zo een drastische beslissing garanderen we de maximale veiligheid.”

Parkeerwachters zullen niet echt veel werk hebben, op de anders zowat overvolle parking op de Grote Markt bleven de meeste plaatsen leeg, net als het plein zelf. Ideaal voor een wandelaar of voor een moeder die haar dochtertje leert fietsen. Ook leek het ideaal wandelweer, in de Viandra was het heus niet over de koppen lopen. Enkelingen lieten er hun hond uit of genoten van een namiddagje hengelen.