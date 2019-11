Vooral jongens en mannen amuseren zich op LAN-party in Pand10 Kristien Bollen

16 november 2019

Wie zin heeft om er op uit te trekken met zijn computer kan nog tot vanavond 22 uur terecht in Pand10. Voor de lokale, gratis én open source LAN-party georganiseerd door de 33CC (de Tiense Computer Club) is iedereen van harte welkom. Zowel jong en oud kan er met of tegen elkaar gamen. ““LAN” staat voor “Local Area Network” of lokaal netwerk. In tegenstelling tot bij de meeste moderne LAN-parties, wordt er tijdens de LAN-parties van 33CC geen verbinding gemaakt met het internet. Er wordt dus echt 100% lokaal gespeeld. Uniek is ook dat alle games gratis zijn en “open source” vertelt Filip de Keersmaecker (46) van 33CC.

Enkele games die men er kon en nog tot vanavond kan spelen zijn Xonotic, Teeworlds, SuperTuxKart, Flightgear, Warzone 2100, enz. Er wordt gespeeld op PC (Linux of Windows) en Mac en dit zowel op laptop of desktop. Al vanaf de vroege namiddag kwam wat volk opdagen. Van de deelnemers bleken enkel jongens en mannen, van alle leeftijden. De enkele aanwezige dames kwamen langs voor een drankje of gezellige babbel terwijl manlief er op los gamede...Boys will be boys.... ?