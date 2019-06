Vooral bomen sneuvelen bij stormweer Kristien Bollen

04 juni 2019

Het aangekondigde noodweer is intussen ook over het Hageland getrokken. Echt grote schade of incidenten zijn uitgebleven. Wel sneuvelden op verschillende plaatsen heel wat bomen en takken. De zware regenval op zich bleef uit, al waren er wel enkele hevige rukwinden. Zo sneuvelden enkele grote takken in de Sint-Laurentiusstraat en kwam een boom over de weg op de Hannuitsesteenweg in Goetsenhoven bij Tienen. Ook ging een stukje dak van een garage in de Sint-Laurentiusstraat vliegen. Tussen Ezemaal bij Landen en Vertrijk bij Boutersem is een boom op de spoorlijn terecht gekomen. Momenteel is er geen treinverkeer tussen Ezemaal en Vertrijk. Ook in Glabbeek kwamen verschillende bomen en takken op de rijbaan terecht. Twee ploegen van de gemeente zijn volop aan de slag op die te ruimen. In de boerderij de Maere in de Walmersumstraat in Bunsbeek was er dan weer een blikseminslag en is brandweer is ter plaatse; er brak gelukkig geen brand uit maar er is wel elekrticiteitsschade.