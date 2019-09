VONKK vzw trapt vrijdag zijn concertreeks af in Tienen Vanessa Dekeyzer

23 september 2019

14u07 0 Tienen Vrijdag 27 september start VONKK vzw met het organiseren van verschillende concerten in de polyvalente zaal van CC De Kruisboog in Tienen. In samenwerking met de jeugddienst en Stad Tienen brengen ze meer live muziek naar Tienen.

Het eerste concert is een try-out van de Belgische band SONS die deze zomer nog op het podium van Suikerrock, Pukkelpop en tal van andere (inter)nationale festivals te vinden was. Het publiek zal opgewarmd worden door het Gentse rock duo Crooked Steps. Tickets voor dit concert zijn te verkrijgen via www.vonkk1.eventsquare.co. Deuren gaan open om 19.30 uur en de optredens beginnen om 20 uur.

Er zijn concerten gepland op 25 oktober met JUICY en de Tiense MEDS en op 24 januari Amongster met lokale held MATS. In de toekomst zal VONKK meer rond live muziek brengen, maar daar volgt later meer informatie over.