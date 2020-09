Volksvertegenwoordiger bezoekt maatwerkbedrijven en start in Tienen DDH

15 september 2020

12u48 1 Tienen Vlaams volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA) bezoekt de komende weken een aantal bedrijven en begon haar toer op vrijdag 11 september in het Tiense maatwerkbedrijf (vroegere beschutte werkplaats) Blankedale. In haar kielzog ook Tiens schepen Ine Tombeur (N-VA).

Claes woont in Scherpenheuvel-Zichem en trapt haar ronde af in eigen regio. “Ik vind het belangrijk om voeling te houden met wat er zich op de werkvloer afspeelt. Via bedrijfsbezoeken kan ik met eigen ogen zien hoe een maatwerkbedrijf functioneert, zeker in tijden van corona. Daarnaast wil ik ook luisteren naar hun ervaringen, bekommernissen en uitdagingen voor de toekomst. Ik neem hun bezorgdheden en constructieve voorstellen graag mee naar het Vlaams Parlement in Brussel”, zegt Claes, die lid is van de commissie Werk en Sociale Economie.

700 mensen tewerkgesteld die elders moeilijk aan de bak komen

Tijdens haar bezoek zag de volksvertegenwoordiger dat ze in Blankedale goed werk leveren. “Ze stellen maar liefst 850 werknemers te werk, waarvan 700 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen de doelgroepwerknemers toch aan de slag en kunnen ze hun competenties ontplooien. De intensieve ondersteuning door de verschillende diensten van Blankedale - zoals de sociale dienst, administratieve ondersteuning en de focus op opleidingen - is hierbij zeker niet onbelangrijk.”

Als schepen van Sociale Zaken was ook Ine Tombeur aanwezig en ook zij vindt dergelijke bedrijven belangrijk voor de regio: “Voor sommigen werknemers is de stap naar de arbeidsmarkt niet evident en kan een bedrijf als Blankendale wel een geschikte werkgever zijn. Het bedrijf is dan ook een belangrijke partner.”

Claes trekt de volgende weken nog naar andere soortgelijke bedrijven. Op het programma, onder andere, het tewerkstellingscentrum Aviato op Brussels Airport, maatwerkbedrijf Entiris in Aarschot en Kattenhuisje Vergeet-me-Nietje in Scherpenheuvel.