VOKA promoot duaal leren: “We moeten leerlingen en studenten zo snel mogelijk in contact brengen met de job op de vloer” Vanessa Dekeyzer

28 november 2019

12u14 0 Tienen Tienen telt vandaag 1.003 werkzoekenden en er zijn een duizendtal vacatures. De perfecte match dus, zou je denken. Maar dat is niet zo. “Er is slechts veertien procent een match tussen de door bedrijven gevraagde en door werkzoekenden aangeboden competenties”, stelde Peter Van Biesbroeck, directeur van VOKA Vlaams-Brabant op de derde editie van het netwerkevent Werkplekleren.

“Enerzijds zou je kunnen zeggen dat die mismatch te maken heeft met het fenomeen van jobhoppen, dat zich voordoet als gevolg van de economische groei, maar de grootste oorzaak zit in het feit dat werkgevers en werkzoekenden mekaar niet vinden”, aldus Van Biesbroeck. “De oplossing is om leerlingen van het secundair onderwijs en studenten van hogescholen en universiteiten zo snel mogelijk in contact te brengen met de job op de vloer. We zien vandaag vaak dat er in technische scholen niet de gepaste materialen en technologieën beschikbaar zijn, die later op de werkvloer effectief gebruikt worden. Wanneer die studenten dan effectief in een bedrijf aan de slag moeten, lijkt het alsof ze op Mars beland zijn.”

Tienen zette drie jaar geleden de eerste stappen op vlak van werkplekleren en duaal leren. “We zijn zeker op goede weg”, zegt bevoegd schepen Eddy Poffé (Open Vld). “Vandaag zijn er heel wat bedrijven die bereid zijn om leerlingen te begeleiden op de werkvloer. Maar we zijn er nog niet. Dit systeem moet zeker verder uitgebreid worden naar de hele regio Zuid-Hageland. Netwerkevenementen zoals vandaag hier in de Manège, waarop tal van bedrijven en scholen vertegenwoordigd zijn, moeten we zeker blijven ondersteunen.”