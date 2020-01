Voetbalsters van Eva’s Kumtich leren zich te verdedigen Vanessa Dekeyzer

22 januari 2020

18u27 6 Tienen Vrouwenvoetbalclub DVC Eva’s Tienen nodigde Chiryaku Dojo Belgium vzw in haar lokalen in Oorbeek om een cursus zelfverdediging aan te leren. “ De vraag kwam vanuit het bestuur maar ook van de ouders, die zich bewust zijn van de steeds meer toenemende onveiligheid in onze samenleving”, zegt Filip Poffé hoofdinstructeur van Chiryaku Dojo Belgium.

Voor het eerste deel van de tweedelige cursus kwamen er maar liefst 36 jeugdspeelsters tussen 8 en 19 jaar opdagen. Enkele basistechnieken werden aangeleerd door drie instructeurs met zwarte gordels van Chiryaku Dojo Belgium. “Het zijn vooral ontsnappingen en bevrijdingen komende uit Japanse Ju-Jutsu die we aanleren. We willen tonen aan deze mensen dat er steeds een kans is om te overleven in gevaarlijke situaties.”

“Na een degelijke opwarming leerden onze Eva’s trucjes om zich te weren tegen aanvallers zonder wapens”, zegt secretaris van de Eva’s, Isabelle Zürcher. “Natuurlijk hebben wij onze Eva’s op hun nieuw verworven kennis getest en met heel veel verbazing stelden we vast dat ze al veel na één les geleerd hadden. Dit belooft voor de tweede training waarop de dames zullen leren hoe ze zich kunnen verdedigen tegen gewapende aanvallers.”

De reacties bij de voetbaldames waren heel positief en er werd heel wat goeie inzet getoond. “De meisjes konden kennismaken met de effectiviteit van de technieken en beleefden onderling ook wel wat plezier tijdens het trainen”, aldus Filip.

Vanaf donderdag 6 februari richt de Japanse krijgskunstenclub met afdelingen in Tienen en Hoegaarden een cursus zelfverdediging exclusief voor vrouwen in. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op de website www.genbukan.eu