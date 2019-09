Vliegclubs Goetsenhoven zetten de deuren open Vanessa Dekeyzer

01 september 2019

10u57 0 Tienen ULM Goetsenhoven en Koninklijke Vliegclub De Wouw organiseren dit weekend samen opendeurdagen op het vliegveld van Goetsenhoven. Gisteren was het al gezellig druk met meer dan duizend bezoekers en vandaag wordt er nog meer volk verwacht.

Dit jaar staan de opendeurdagen in het teken van 50 jaar Marchetti bij Defensie. Dit opleidingstoestel van de Luchtmacht was eerst in dienst in Goetsenhoven, nu in Bevekom. “Mijn bompa werkte destijds hier als beroepsmilitair op de militair domein van Goetsenhoven”, vertelt bezoeker Jürgen Thomas. “Hij stelde me toen als kind voor om eens mee te vliegen met de Marchetti. Toen durfde ik niet. Daar heb ik nu veel spijt van.” Jürgen kwam met heel zijn familie afgezakt naar de opendeurdagen. “Het is een jaarlijkse uitstap”, zegt mama Christiane Vandevelde. “De vliegclubs maken er altijd een mooi evenement van. Alleen jammer om te zien dat de controletoren zo in verval is geraakt.”

Je kan niet alleen een uitgebreid gamma aan vliegtuigen bewonderen, maar ook echt de lucht in gaan. En ook de kinderen komen aan hun trekken. Zo staan op het domein een paardenmolen en springkastelen opgesteld. En net als gisteren is er een swingend optreden van Kidsrock, een swingend, interactief rockconcert voor kinderen. De liveband brengt hedendaagse en oudere populaire kinderhits tussen 15 en 16 uur.