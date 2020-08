Vliegclub in diepe rouw na dramatisch ongeval met twee dodelijke slachtoffers: “Yves was zo’n ervaren piloot. Wat is er toch misgegaan...?”

Tienen

De Koninklijke Vliegclub De Wouw in Goetsenhoven is in diepe rouw. Zaterdagnamiddag omstreeks 15.20 uur stortte een zweefvliegtuig neer in een veld op nog geen kilometer van het vliegplein . De 57-jarige piloot Yves Ruymen uit Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort) en zijn passagier, de 18-jarige Fien De Bleser uit Oppuurs (Puurs-Sint-Amands) kwamen hierbij om het leven. Beiden waren lid van de vliegclub, die volgend jaar 90 bestaat. “Yves was al 33 jaar onafgebroken lid, een wedstrijdpiloot met tonnen ervaring, en dan dit. Onbegrijpelijk !” klinkt het.