Vlaams Belang: “Horeca moet prijzen afficheren, ook tijdens Suikerrock”

17 juli 2019

17u12 5 Tienen Vlaams Belang ging vanmiddag langs bij de horeca van de Markt en omgeving om een brief te overhandigen. “We willen de uitbaters erop wijzen dat het afficheren van de prijzen van dranken en spijzen verplicht is, ook tijdens Suikerrock, hoewel dat in het protocol van de stad anders staat voorgeschreven”, zegt raadslid Joël Dereze.

Alles draait rond de volgende passage: in het belang van de openbare veiligheid en om massaverplaatsingen van festivalgangers op de pleinen voor de podia tot een minimum te beperken, verplaatsingen waardoor deze veiligheid in het gedrang zou kunnen worden gebracht, is het verboden om commerciële publiciteit, onder welke vorm dan ook, te maken omtrent de kostprijs van voedsel en drank, die worden aangeboden in de belendende horecazaken en op hun terrassen.

“Dit is een onwettige passage”, meent Joël Dereze. “En dat is niet mijn mening hoor. Ik heb dit voorgelegd aan rechters en advocaten en iedereen is het erover eens dat deze passage niet strookt met de wet, die bepaalt dat de prijs van dranken en voedsel wel degelijk moet aangeduid worden in horecazaken.”

Aan wet houden

Joël benadrukt niets tegen Suikerrock te hebben. “Onze partij wil geen afbreuk doen aan dit festival, maar iedereen moet zich aan de wet houden. We willen de horeca-uitbaters ook op de hoogte brengen dat, mocht er tijdens Suikerrock er onderzoek naar affichering van prijzen gebeuren, en ze houden zich aan het protocol, zijzelf kunnen opdraaien voor de boete. Een gewaarschuwd persoon is er twee waard.”

Walter Kestens, Suikerrock-organisator, wenst geen reactie te geven op de actie van Vlaams Belang.