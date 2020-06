Vissers moeten garages op het Vianderdomein ontruimen Vanessa Dekeyzer

10 juni 2020

12u58 0 Tienen In het kader van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus werd het vissen in de Viandra weer mondjesmaat toegestaan, maar wedstrijden blijven voorlopig uitgesloten. De vissers moesten bovendien ook de garages, van waaruit ze hun werking organiseerden, naast de brasserie onlangs ontruimen.

“Ook dat hangt voor een stuk samen met corona”, legt schepen Wim Bergé (CD&V) uit. “Zo zal de brasserie Zomers Zoet vanaf zaterdag weer open gaan. Om de grotere afstanden tussen de tafels te respecteren, moeten de uitbaters ook het terras voor de garages in gebruik nemen. En de garages zelf zullen door de concessiehouders in gebruik genomen worden in functie van bediening, materiaalstockage en animatie.”

Beheersplan

Voor het hele vianderdomein wordt naar alle waarschijnlijk dit jaar nog een procedure opgestart om een firma aan te duiden om een visie en beheersplan te ontwikkelen. “Verdere aanpassingen en investeringen aan het domein en de gebouwen zullen in het licht daarvan gepland en uitgevoerd worden”, besluit schepen Bergé.

De vissersclub in het Vianderdomein onthoudt zich voorlopig van commentaar en hoopt samen met het stadsbestuur tot een oplossing te komen.