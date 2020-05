Vissen in het Vianderdomein kan, maar alleen als je te voet of met de fiets komt Vanessa Dekeyzer

01 mei 2020

09u56 7 Tienen Recreatief vissen is vanaf maandag 4 mei weer toegelaten. Maar wie wil gaan vissen in het Vianderdomein in Tienen moet wel te voet of met de fiets afgezakt komen. Dat staat zo in besluit van de stad hierover.

De vraag is: hoe gaan de vissers hun gerief, vislijn en viskorf, meenemen? “Een verplaatsing met de wagen voor een recreatieve bezigheid is geen ‘dringende en noodzakelijke’ verplaatsing en dus moet de verplaatsing naar het Vianderdomein gebeuren met de fiets of te voet”, klinkt het bij de stad. “Verplaatsingen met de auto voor recreatieve bezigheden zijn immers enkel toegelaten voor gezinnen met kinderen tot vijf jaar, personen met een beperkte mobiliteit en begeleiders van personen met een mentale of fysieke beperking.”

Om te voorkomen dat het Vianderdomein wordt overrompeld door vissers, bepaalt de stad dat er maximaal 30 vissers tegelijk aanwezig zijn. “Wij willen de ruimte op het Vianderdomein immers eveneens beschikbaar stellen voor wandelaars. In dezelfde optiek is het domein ook enkel toegankelijk voor inwoners van Tienen, die te voet of met de fiets naar hier komen.”

Wildplassen

Voor de vissers en wandelaars is er nog een laatste moeilijkheid. De infrastructuur op het Vianderdomein blijft gesloten. Een drankje kan je natuurlijk zelf meebrengen, maar wat als je naar het toilet moet? Opgepast dus: als je gaat wandelen, kan je wildplassers tegen komen.