Virale infectie aan de ogen treft verschillende kinderen in Tiense scholen: “Ongevaarlijk, maar erg besmettelijk” Joyce Van De Winkel

12 december 2019

16u13 0 Tienen Verschillende leerlingen uit Tienen zijn getroffen door een besmettelijke ooginfectie. Bij de slachtoffers heel wat leerlingen van GO! Basisschool ‘t Klein Atheneum in Tienen. Nadat het aantal geïnfecteerden opliep tot 30, besliste de directie om de ouders te informeren door een brief mee te geven aan de leerlingen. De schoolarts benadrukt hierin dat er geen reden is tot paniek: “D e infectie is niet gevaarlijk, maar wel vervelend én erg besmettelijk.”

Heeft je kind last van geïrriteerde ogen, kleurt het wit van het oog rood en klaagt hij of zij over een schurend gevoel? Dan is de kans groot dat je kind, net als ongeveer 30 leerlingen van basisschool ‘t Klein Atheneum in Tienen, de virale infectie conjunctivitis heeft opgelopen. Een ongevaarlijke, maar vervelende oogziekte. Omdat de ziekte erg besmettelijk is, besliste de school om alle ouders te informeren. “Met die communicatie wilden we ouders vragen om jonge kinderen die mogelijk getroffen waren, thuis te houden. Het doel was om de besmetting in te perken. En deze aanpak lijkt effect te hebben.”

Ongevaarlijk maar besmetteljk

Wie getroffen is door de infectie, doet er dus goed aan om thuis te blijven. “De oogziekte wordt veroorzaakt door een virus en is in feite een ontsteking van het bindvlies van het oog. Dit is het doorzichtige slijmvlies dat het oogwit bekleedt. Meestal wordt dit veroorzaakt door een verkoudheidsvirus”, aldus de schoolarts. “Na besmetting worden de bloedvaatjes in het oog zichtbaar en krijg je een rood en tranend oog. Dit gaat meestal gepaard met een branderig gevoel in het oog. Het duurt meestal één tot twee weken vooraleer alle klachten verdwenen zijn.”

Efficiënte communicatie

Om verdere besmetting tegen te houden, is het CLB samen met de scholengroep gaan luisteren bij de dienst infectiebestrijding. “Op aanraden van hen werden enkele specifieke maatregelen rond poetsen op school besproken. Daarnaast bleek ook een goede handhygiëne cruciaal. Niet evident bij jonge kinderen. Onze beslissing om te communiceren over de ooginfectie naar de ouders en de vraag om mogelijk geïnfecteerde kinderen thuis te houden, is effectief gebleken”, vertelt de schoolarts “In totaal zijn er ongeveer 30 kinderen geïnfecteerd geraakt en op dit moment zijn er nog 4 kinderen thuis. Dankzij een goede samenwerking tussen de ouders, de school en het CLB konden we verdere besmetting efficiënt voorkomen.”