Vijfjaarlijkse Kweikersparade gaat niet uit op 10 oktober 2020: “We bekijken hoe we de Tiense feestdag toch nog kunnen opfleuren” Vanessa Dekeyzer

30 april 2020

12u01 2 Tienen Het lijkt nog ver weg: 10 oktober. Maar opgewekTienen en de stad hebben nu al beslist dat de jubileumeditie van de Kweikersparade uitgesteld wordt naar 10 oktober 2021. “We zitten vast met de voorbereidingen en we weten niet of er op 10 oktober al een groot evenement kan plaatsvinden”, aldus Philippe Liesenborghs van opgewekTienen.

Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseerden opgewekTienen en de stad Tienen de eerste editie van de Kweikersparade naar aanleiding van duizend jaar stadsrechten. Op zaterdag 10 oktober 2020 zou deze vijfjaarlijkse ommegang door Tienen opnieuw plaatsvinden. Het beloofde een groot feest te worden. Meer dan 25 verenigingen en organisaties hadden hun medewerking al toegezegd om mee aan de slag te gaan rond het centrale thema ‘transformatie’.

Dit is natuurlijk een domper voor de vele vrijwilligers en de betrokken organisaties. Maar we kunnen de parade nu beter uitstellen, zodat we op een goede manier naar volgend jaar kunnen toewerken Philippe Liesenborghs van OpgewekTienen

Maar nu de huidige maatregelen in het kader van de coronacrisis nog een hele tijd van toepassing zullen zijn, is de praktische organisatie niet meer haalbaar, klinkt het bij opgewekTienen en de stad. “Dit is natuurlijk een domper voor de vele vrijwilligers en de betrokken organisaties”, beseft Philippe Liesenborghs. “Maar we kunnen de parade nu beter uitstellen, zodat we op een goede manier naar volgend jaar kunnen toewerken. Ik wil uitdrukkelijk iedereen bedanken, die al heel wat werk geleverd heeft.”

“Hoe belangrijk de Tiense ommegang ook is voor onze stad, de gezondheid van de bevolking, de deelnemers en medewerkers primeert”, zegt Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Voor de Kweikersparade worden 10.000 à 15.000 bezoekers verwacht. We weten niet of een evenement van zo’n omvang al zal mogen plaatsvinden in oktober.”

Lazuur in andere vorm

Uitstel betekent echter geen afstel. De parade verschuift naar 10 oktober 2021 en belooft een spetterende editie te worden. Tijdens de komende maanden wordt een plan van aanpak opgesteld. Er wordt ook nagedacht over hoe de Kweikersdag op 10 oktober 2020 alsnog onder de aandacht gebracht kan worden. Onder meer de Lazuur, de buurten- en dorpenwedstrijd, zal op een andere manier worden georganiseerd. De contreien zullen betrokken worden in het uitwerken van een variant die rekening houdt met de coronamaatregelen. Meer nieuws hierover volgt de komende weken.