Vijf jaar cel voor bruut partnergeweld met dodelijke afloop Kim Aerts

18 maart 2020

17u13 1 Tienen Een 45-jarige man uit Glabbeek is veroordeeld tot vijf jaar cel voor de dood van zijn partner Carla Mellaerts (46) uit Tienen. Zij overleed na zwaar partnergeweld aan de gevolgen van een ribfractuur.

Carla Mellaerts overleed op 4 juni 2017 in haar appartement in de Ooievaarstraat in Tienen. De vrouw liep toen al vijf weken rond met een ribfractuur die haar uiteindelijk fataal zou worden. Haar vriend Reginald B. verbood haar om hulp te zoeken. Die bewuste dag belde hijzelf uiteindelijk de hulpdiensten toen zijn vriendin neerzeeg. Uit audio-opnames van de hulpdiensten bleek dat B. er redelijk stoïcijns bij bleef. Een wetsdokter stelde vast dat Mellaerts geen natuurlijke dood stierf. Ze bleek ook een polsfractuur te hebben gehad nadat ze door B. op 27 april geslagen werd. Een harde stamp in de rug toen was de oorzaak van de ribfractuur. Tijdens de drie jaar durende relatie waren 65 politie-interventies nodig om de goede huisvrede te bewaren. De politie stelde een handvol processen-verbaal op en Mellaerts belandde tot zes keer toe op de spoedafdeling. Toch keerde ze telkens terug naar hem.

Alcohol en drugs

De gerechtspsycholoog omschreef B. als iemand met een zwak begaafd intelligentieniveau, maar hij zou wel in staat zijn om de gevolgen van zijn daden in te schatten. Het leven van B. is doorspekt met alcohol- en drugsproblemen. Volgens hem draaide hun laatste ruzie daarrond. De veertiger beriep zich eerst nog op zijn zwijgrecht. Daarna probeerde hij de schuld voor de dood van Mellaerts nog in iemand anders schoenen te schuiven. “Zijn verklaringen zijn ongeloofwaardig. Zijn bewering dat de fractuur zou veroorzaakt zijn door een onbekende in het pornocircuit wordt niet gestaafd door enig objectief element”, noteerde de rechter in het vonnis. Het openbaar ministerie eiste vijf jaar cel en de rechtbank volgde daarin. “Hij laat verstek gaan en hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet op die hij bovendien tracht te verschuiven naar onschuldige derden of naar het slachtoffer zelf”, was de rechter van mening.

Wel aanwezig

Bij de uitspraak daagde B. dan wel ineens op. Het parket vroeg zijn onmiddellijke aanhouding, maar zover kwam het niet. De enige dochter van Mellaerts stelde zich burgerlijke partij op zitting. “Ik kreeg regelmatig berichtjes van haar als ze weer slaag kreeg of als ze zich moest verstoppen. Ik wilde haar daar heel graag weghalen, maar het is niet gelukt”, vertelde ze aan de rechter. De vrouw heeft recht op een schadevergoeding van 17.356 euro. “Die straf is veel te laag”, reageert Urbaine Morren, de moeder van het slachtoffer. “De keren dat ik hem gezien heb, was hij de vriendelijkheid zelve, maar ik ben nog altijd bang van hem. Carla heeft dikwijls gezegd dat ze bang van hem was, maar ze kon nergens naartoe. Vijf jaar is veel te weinig voor wat hij haar heeft aangedaan. Hij heeft ons hele leven verwoest. Dat hij niet kwam opdagen tijdens zijn proces zegt toch genoeg over zijn persoonlijkheid. Spijt kent hij niet”, snikt Morren.