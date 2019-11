Viertal verrijkt zich door witwaspraktijken met aanzienlijke bedragen KAR

22 november 2019

17u03 0 Tienen Vier mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar voor het witwassen van aanzienlijke geldsommen. In amper een week tijd werden ze meer dan 1 miljoen euro rijker.

Macdonald O., Hossain M.Z., Tim C. en Ajibola O. moesten zich verantwoorden voor verschillende feiten van witwassen van 10 tot 16 februari 2017 in Tienen, Bertem en Leuven. In amper een week tijd lieten ze met oplichtingstrucs diverse gedupeerden een totaalbedrag van 1.046.799 euro overschrijven op hun rekeningen. De geldsommen werden onmiddellijk weer overgeschreven naar verschillende bestemmelingen en deels cash afgehaald. Met een deel van het geld werden aankopen gedaan bij webshop Coolblue.

Het viertal opende een rist rekeningen om die vervolgens snel weer te sluiten. Zo kreeg Macdonald O. uit Bertem op 10 februari 2017 een som van 74.059 euro overgeschreven, die hij tegen de dag erna volledig opsoupeerde door verschillende transacties en cash afhalingen. De rekening was geopend op 20 december 2016 en weer geblokkeerd op 16 februari 2017.

De particulieren die het spel meespeelden om in ruil voor het doorsluizen van geld een vergoeding te krijgen, zagen nooit een eurocent. Het onderzoek startte toen een van hen klacht indiende.

Macdonald O. werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. Hossain M.Z., Tim C. en Ajibola O. kregen respectievelijk tien, acht en twaalf maanden cel.