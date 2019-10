Viergeslacht voor familie Denivel Vanessa Dekeyzer

24 oktober 2019

De familie Denivel heeft een viergeslacht in haar rangen. Overgrootvader is de 85-jarige Hubert, gevolgd door opi Michel (56) en papa David (30). De kleinste, die het viergeslacht compleet maakt, is baby Emiel, die op 20 juni geboren werd. Proficiat aan allen.