Vier maanden cel voor kruimeldief KAR

21 mei 2019

14u26 0

Een 37-jarige man uit Tienen is veroordeeld tot vier maanden cel voor enkele kruimeldiefstallen in Tienen vorig jaar. Roel L. is geen onbekende voor het gerecht. De man zit momenteel in de gevangenis voor andere feiten. In Tienen stal hij vorig jaar verschillende voedingswaren en een klein beetje geld. In totaal nog geen 20 euro. “Dat hij met een drugsverslaving kampt en in geldnood zit, biedt misschien wel een verklaring voor zijn gedrag maar is zeker geen verantwoording. Ook het feit dat het slechts om ‘kruimeldiefstallen’ gaat, maakt de feiten niet minder strafbaar”, oordeelde de rechter. De vier maanden cel is effectief. De dertiger moet ook een boete van 208 euro.