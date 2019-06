VIDEO. Windstoot haalt stelling naar beneden: moeder en dochter ontsnappen nipt aan brokstukken: “We hadden net geparkeerd toen dat gevaarte op onze auto stortte” Kristien Bollen

08 juni 2019

12u44 416 Tienen In de Oude Vestenstraat in Tienen is zaterdagmiddag een stelling naar beneden gekomen na een hevige rukwind. Als bij wonder vielen er geen gewonden. Moeder Imelda en haar dochter Nathalie ontsnapten op het nippertje aan het neerstortende gevaarte: “We hadden net geparkeerd toen die stelling op onze wagen stortte.” In totaal raakten twee wagens, een woning en een appartementsgebouw beschadigd.

Imelda Deckers en haar dochter Nathalie Michiels uit Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) waren naar Tienen afgezakt om te komen winkelen. “Om 11.08 uur parkeerden we hier onze wagen. Amper twee minuten later is het gevaarte ingestort en viel het op onze wagen.”

Als we eventjes later waren gestopt en uitgestapt, was de stelling misschien op ons gevallen en had het veel erger kunnen verlopen. Uiteindelijk leven we nog en zijn er geen gewonden Imelda en Nathalie

Moeder en dochter ontsnapten dus net aan de vallende stelling. De politie kon de wagen van de dames nog van onder de stelling halen. De Peugeot 206 is nog rijvaardig, maar liep wel deuken en krassen op over het hele koetswerk. “Ach, dat valt hopelijk wel te herstellen. Als we eventjes later waren gestopt en uitgestapt, was de stelling misschien op ons gevallen en had het veel erger kunnen verlopen. Uiteindelijk leven we nog en zijn er geen gewonden”, zuchten de dames, die uiteindelijk zonder de inkopen huiswaarts keerden.

Goed verankerd

De stelling, die volgens buurtbewoners wel degelijk goed verankerd was, werd op een hoopje naar de andere zijde van de straat geblazen. Daar boorden onderdelen van de stelling zich in enkele ramen van een appartementsgebouw. Ook het balkon van een woning raakte ernstig beschadigd en een Mercedes, die achter de Peugot van Imelda geparkeerd stond, deelde eveneens in de brokken.

Niet eerste incident

Het is trouwens niet het eerste incident bij de renovatiewerken van het pand, naast school GO ‘t Klein Atheneum in de Oude Vestenstraat. Eind november is al een draagbalk van de achtergevel naar beneden gedonderd. Daardoor is ook een deel van de achtergevel mee gekomen. Het pand werd meteen gestut. Ook toen vielen er gelukkig geen gewonden en was er nooit gevaar voor de kinderen of leerkrachten van de naburige school. Om te voorkomen dat het gebouw, dat al jaren leeg staat en sterk vervallen is, verder afbrokkelde, legde de burgemeester stuttingswerken op aan de bouwheer op om de gevel te stabiliseren.

Het pand in de Oude Vestenstraat werd in 2013 verkocht voor de prijs van 302.000 euro. Doel is om hier zes appartementen van te maken.