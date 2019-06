Video: “Vaarwel aan het rustige leven in de O.L.V.-ten-Steenstraat.” Bewoners dienen massaal klacht in tegen de firma Godts. Vanessa Dekeyzer

19 juni 2019

11u47 7 Tienen De bewoners van de O.L.V.-ten-Steenstraat lopen op de tippen van hun tenen. “Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zitten we hier in het stof en het lawaai, afkomstig van buurbedrijf Godts”, klinkt het. “We hebben massaal klacht ingediend bij de milieu-inspectie. Hopelijk treedt die instantie nu snel op, want zo kan het echt niet langer.”

“Sinds 2016 dienen we al klachten in bij de milieu-inspectie”, zegt Vera Massuit. “Maar niemand treedt op, dus trekken we nu naar de pers, onze laatste hoop. We zijn het beu dat we hier dag in dag uit in het lawaai en het stof zitten. Vroeger was dat hier een rustige buurt, ondanks het feit dat er zich in de omgeving nog andere bedrijven bevinden. Maar daar hebben we nooit last van gehad. Sinds de komst van de firma Godts is ons rustig leventje over en uit. Je kan hier niet buiten zitten, of je moet een mondmasker aandoen. En als er eens geen stof is, kan je mekaar niet verstaan door het lawaai.”

Schepen Ine Tombeur (N-VA) woont ook in de wijk. “Bij de komst van het bedrijf was er hoop op een goede communicatie met het bedrijf en dat was aanvankelijk ook het geval. Goede buren maken goede vrienden. Maar dat contact is verwaterd. We moeten nu alle krachten bundelen en samen gericht klacht indienen. Zo staan we het sterkst in dit verhaal. Als stad kunnen we helaas niet veel doen. Dit moet op een hoger niveau behandeld worden.”

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) ging vorige week ter plaatse samen met politie en brandweer. “De hinder in de huidige omstandigheden is effectief onaanvaardbaar voor de buren op dit moment. De Vlaamse overheid en de milieu-inspectie zijn in deze zaak bevoegd aangezien het om een klasse 1 bedrijf gaat. We hopen dan ook dat die instanties nagaan of het bedrijf zich houdt aan de regels en de vergunningen. Zo moet er bijvoorbeeld een sproei-installatie in werking zijn om stofhinder te beperken.”

Een acht meter hoge muur moest volgens het akoestisch onderzoek voor geluidsafscherming zorgen. Deze is slechts gedeeltelijk gerealiseerd.” Brigitte Borgmans

“De afdeling handhaving van het departement Omgeving ontving vorig en dit jaar meerdere klachten over geluids- en stofoverlast waarvoor de firma Godts verantwoordelijk was”, reageert Brigitte Borgmans, woordvoerder Vlaams departement Omgeving. “Zeer onlangs gebeurde dit opnieuw. Toezichthouders van de afdeling handhaving zijn daarop onmiddellijk ter plaatse gegaan. Zij stelden vast dat een onderaannemer hout aan het afzeven was. Bij deze activiteiten liet de firma na van een sproei-installatie te gebruiken. Nochtans beschikt de firma daarover. De winderige meteocondities zorgden ervoor dat er zich stof in de wijdere omgeving heeft kunnen verplaatsen.”

“Een acht meter hoge muur moest volgens het akoestisch onderzoek ook voor geluidsafscherming zorgen. Deze is slechts gedeeltelijk gerealiseerd”, gaat mevrouw Borgmans verder. “De vooropgestelde hoogte is niet gerealiseerd, volgens de exploitant omdat een muur van dergelijke hoogte onstabiel zou zijn. Het bedrijf heeft de aangegane engagementen dus niet gerealiseerd en kan niet borgen dat de omwonenden geen overlast ondervinden. De afdeling handhaving heeft het bedrijf dan ook aangemaand om zich in regel te stellen met de milieuwetgeving.”