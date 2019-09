Video. Mark Moorhem plaatst zelf rook-en CO2-melders bij gezinnen na CO-vergiftiging van zijn vierjarig dochtertje Liselotte Vanessa Dekeyzer

25 september 2019

16u00 8 Tienen Mark Moorhem uit Tienen is gestart met het plaatsen van rook-en CO2 melders in huizen, waar jonge gezinnen wonen. De fondsen hiervoor haalt hij uit de vzw Liselotte, de organisatie die hij een half jaar geleden in het leven riep ter nagedachtenis van zijn vierjarige dochtertje Liselotte dat eind maart 2018 overleed aan CO-vergiftiging. “Zolang er giften binnenkomen, blijf ik melders plaatsen bij mensen”, zegt een gedreven Mark.

Toen Mark op 28 maart zijn dochtertje wilde gaan wekken om naar school te gaan, stelde hij vast dat ze overleden was. Na autopsie luidde het verdict: CO-vergiftiging. Een expert keek samen met brandweer en politie waar het precies fout was gelopen. Uit dat onderzoek bleek dat er zich een nest van een kraai in de schoorsteen bevond, ondanks het feit dat de schoorsteen pas in oktober het jaar ervoor gekuist was.

Maar in de woning waren geen rook-of CO2-melders aanwezig. Er ging dus nergens een alarm af toen de CO2 als een stille dief in de kamer van Liselotte sloop. “Het is mijn taak nu om mensen bewust te maken van het belang van dergelijke melders. Ik heb de bevoegde ministers al aangeschreven met mijn verhaal in de hoop dat zij hier ook extra willen rond sensibiliseren en de gevaren van CO-vergiftiging alom bekend willen maken. En ook de Tiense scholen hebben een brief van mij mogen ontvangen.

Giften

In maart zette Mark zelf nog een stapje verder en richtte hij de vzw Liselotte op. “Via deze vzw kunnen mensen vrijblijvend een gift doen. Daarmee koop ik vervolgens rook-en CO2-melders aan. Dankzij heel wat lieve mensen heb ik nu een budget van 500 euro voorhanden. Daarvan heb ik de eerste lading van twaalf toestellen gekocht. Via een oproep op Facebook ben ik nu bij enkele jonge gezinnen uitgekomen, bij wie deze geplaatst zullen worden.”

Een van die gezinnen zijn Lindsay en Kevin met hun kindjes Eden en Matthias uit Oplinter. “Toen wie via gezamenlijke kennissen van het project van Mark hoorden, was onze interesse meteen gewekt. We hebben pas een nieuwe woning gekocht en daar staan nog geen melders in.” Mark kwam woensdagmiddag langs om er vijf te plaatsen, eentje in de keuken, eentje in de leefruimte, eentje in de gang, eentje op de kamer van de kinderen en eentje op de kamer van de ouders.

Belangeloos

“We vinden het knap wat Mark doet”, zeggen Lindsay en Kevin. “Uiteindelijk wilden we hem vergoeden voor de verplaatsing en de plaatsing, maar dat weigerde hij.” Voor Mark is het belangrijk dat hij dit belangeloos doet. “Ik wil dit niet doen om eraan te verdienen, ik wil alleen dat er geen slachtoffers van CO-vergiftiging meer vallen. Ik weet dat ik niet de hele wereld kan redden, maar als ik in mijn eigen buurt al het goede voorbeeld kan geven, ben ik een gelukkig man. Liselotte krijg ik er helaas niet meer mee terug, maar misschien kan ik wel andere kindjes helpen redden.”

Wie een gift wil doen, kan dat op het rekeningnummer van de vzw BE12 3631 8609 9792.