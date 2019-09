Video. Joëlle en Jos openen koffiebar Dragon Roast. “Koffie betekent voor ons warmte en gezelligheid, iets wat we zelf ook proberen uit te stralen en met anderen willen delen.” Vanessa Dekeyzer

18 september 2019

18u30 0

De eerste vrouwelijke reuzendraagster Joëlle Hauglustaine en haar man Jos Dierickx openen zaterdag koffiebar Dragon Roast in de Kleine Bergstraat 19. Het koppel brandt sinds een jaar zelf artisanale koffie en heeft twee eigen blends op de lokale markt, de Oswaldus en de Thuinas, met een knipoog naar het Tiense reuzenverleden.

Joëlle en Jos zijn twee opgewekte Tienenaars. “Ons project startte in een ver verleden met een (koffie)boon voor elkaar”, zegt het koppel lachend. “Nu delen we niet alleen ons leven samen, maar ook onze passie. Koffie betekent voor ons warmte en gezelligheid, iets wat we zelf ook proberen uit te stralen en met anderen willen delen.”

Jos brandt al een aantal jaar zijn eigen koffie. “Hiervoor hebben we twee kleine branders aangekocht. Eentje staat in de productieruimte en eentje in het nieuwe koffiehuis. Die laatste is heel bijzonder, want je kan dankzij de doorzichtbaarheid perfect het branden volgen. Je ziet de bonen doorheen het proces verkleuren en je kan de verschillende aroma’s ook ruiken!”, zegt Jos gepassioneerd. “De machine doet misschien wel veel, maar het is toch belangrijk dat je de temperatuur en de tijd voortdurend in het oog houdt om de juiste smaak te kunnen verkrijgen. Wat ook belangrijk is voor de smaak, is de zetmethode. Wij bieden er verschillende, naargelang hoe de klant zijn koffie het liefst lust.”

Joëlle is naast koffieliefhebber herborist en aspirant theesommelier. “Ook theeliefhebbers kunnen dus hun hart ophalen bij Dragon Roast! En daarnaast bieden we ook enkele lokale biertjes aan.” Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen door Jos en Joëlle. Dat merk je onder andere aan de biologisch afbreekbare verpakkingen. “Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van biologische en faire trade producten. Heel bijzonder zijn onze koffietassen, gemaakt van gedroogd koffiedik en biopolymer. De kopjes lijken op steen, maar zijn licht en gemakkelijk op te pakken.”

Hoewel Jos en inwijkelingen zijn, afkomstig uit Heverlee, is de liefde voor Tienen ontzettend groot. Dat zie je niet alleen aan de samenwerking met lokale producenten, maar ook aan de naam van de nieuwe zaak. “Dragon Roast verwijst naar de draak Oswaldus uit een Tiense legende. Wij hebben allebei meegewerkt aan de vormgeving van deze draak voor in de Tiense Kweikersparade. Ook de traditie van de Tiense reuzen dragen wij een warm hart toe.”

Dragon Roast is open op zaterdag, zondag en maandag, van 10 tot 20 uur. Jos en Joëlle staan ook op Tienen Proeft op 28 september en op de maandelijkse Vinnemarkt in Zoutleeuw. Alle info vind je verder op www.dragonroast.be.