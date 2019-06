VIDEO. Brand in bedrijf Containers Maes onder controle. Rook is niet giftig, maar hou ramen en deuren nog dicht Kristien Bollen

24 juni 2019

23u29 1 Tienen In het bedrijf Containers Maes is vanavond rond 21 uur een brand uitgebroken. Enkele arbeiders waren op dat ogenblik aanwezig, maar iedereen bleef ongedeerd. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar de bluswerken zullen nog uren duren. Ondertussen vraagt de brandweer aan buurtbewoners om ramen en deuren dicht te houden, ook al blijkt dat de rook niet giftig is.

Hulpdiensten kregen vanavond een oproep voor een brand in het opslagbedrijf van afval op de Leeuwerikweg op het industrieterrein in Tienen. Het bedrijf is gespecialiseerd is het stockeren van huishoudelijk afval voor verdere verwerking. De brandweer sloot meteen de omgeving af. De politie vroeg buurtbewoners en de inwoners van Grimde, Wulmersum, Bost, Meer en Goetsenhoven uit voorzorgsmaatregel ramen en deuren gesloten te houden omdat er mogelijk giftige dampen vrij konden komen. Ondertussen blijkt uit metingen dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen.

Geen gewonden

“De arbeiders zijn ongedeerd gebleven. Uit voorzorg vragen we toch aan bewoners van omliggende dorpen om alles gesloten te houden, ook al blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen”, zegt burgemeester Katrien Partyka. Rook inhaleren is op zich nooit gezond, vandaar deze aanbeveling. Ondertussen zijn brandweerlui volop bezig met nablussen, ook daar gaat nog veel rookontwikkeling mee gepaard.”

Niet eerste maal

Voor de omwonenden is dit niet de eerste brand in een afvalverwerkingsbedrijf. Vorig jaar brak er nog een brand uit bij het bedrijf H&D aan de overkant van de straat. Ook toen hadden brandweerlui de handen vol met de bluswerken.