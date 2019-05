VIDEO: AtelierO mag de titel van ‘HIB’er van het Jaar’ dragen van Unizo. “Dit is een meer dan terechte winnaar” Vanessa Dekeyzer

28 mei 2019

15u28 3 Tienen Zelfstandigenorganisatie Unizo heeft AtelierO uit Tienen tot nationale winnaar van Handmade in Belgium (HIB) uitgeroepen. AtelierO, opgericht in Lubbeek maar sinds twee jaar gevestigd aan de Esperantolaan in Tienen, is het familiebedrijf van de familie Claes, gespecialiseerd in de productie van steunzolen en othesen op maat. “Deze titel grijpt me erg aan”, zegt vader Jan geëmotioneerd.

“Ik heb altijd gezegd toen ik mijn vrouw tegenkwam, dat ik drie dingen wilde: trouwen, kinderen en een eigen bedrijf, kleinschalig, maar wel waar ik mijn ei in zou kwijt kunnen”, gaat Jan verder. “Vandaag ben ik een gelukkig man in mijn bedrijf hier in Tienen samen met mijn kinderen Laure en Rogier, mijn echtgenote Lieve en onze medewerker Jef. Of het moeilijk is om met mijn zoon en dochter samen te werken? Absoluut niet, dat is elke dag een zaligheid.”

AtelierO ontving in 2017 ook al het label van HIB van de lokale afdeling van Unizo Tienen-Boutersem-Hoegaarden. “We hebben in onze regio heel wat mooie ambachten en er zijn de laatste jaren dan ook een aantal labels uitgereikt, onder meer aan AtelierO”, zegt lokaal voorzitster Martine Ponsaerts. “We zijn uiteraard heel verheugd dat een van onze laureaten nu ook nationale erkenning van Unizo krijgt en we vinden dat zeer terecht, omdat dit bedrijf toch in een bijzonder, misschien minder gekende, niche werkzaam is.”

Voor AtelierO is het als kleine speler op de markt niet altijd makkelijk om de concurrentie met grotere bedrijven in binnen-en buitenland aan te gaan. “Maar wij zijn altijd zeer alert voor nieuwe ontwikkelingen op de markt en onze sterkte is op maat van elke klant individueel werken”, zegt Jan Claes. “Elk ontwerp moet echt tot in de puntjes correct en goed zijn. Als het ergens fout gaat, beginnen we gewoon opnieuw.”

Maatschappelijke meerwaarde

De vakjury verkoos AtelierO omwille van de expertise, het vakmanschap en de passie maar ook van de grote maatschappelijke meerwaarde waarvoor het familiebedrijf staat. Zo legt het bedrijf zich al tientallen jaren toe op het maken van orthesen, specifiek voor kinderen met CP, een hersenaandoening waarvan de gevolgen erg verschillen per individueel kind. “Die missie om vakkennis en ‘handigheid’ ten dienste te stellen van mensen die het nodig hebben en zo hun levenskwaliteit te verbeteren, is absoluut een meerwaarde in de toekenning van het HIB-label”, benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Naast de Unizo-award ontving AtelierO ook een cheque ter waarde van 5.000 euro, uitgereikt door logistiek bedrijf TNT.

“We zijn blij dat handwerk wordt beloond”, zegt Laure. “Dit helpt zeker om onze naam wat bekender te maken in de sector en geeft ons toch ook eens de kans om te laten zien wat we kunnen en de mensen er bewust van te maken dat er ook nog andere bedrijven op de markt zijn.”