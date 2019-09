Video: 75 jaar bevrijding Tienen: klaroenblazer André Cresens herinnert het zich als de dag van gisteren Vanessa Dekeyzer

06 september 2019

16u47 0 Tienen André Cresens (88) herinnert het zich nog als gisteren: de bevrijding van Tienen op 7 september. Als twaalfjarige knaap hoorde hij van in de verte het geluid van de Amerikaanse jeeps die Tienen bereikten. “In een wip stond ik met mijn klaroen aan de Hoegaardse poort en zag ik de eerste jeep passeren. Ik nam mijn instrument in de mond en speelde ‘It’s a long way to Tipperary’.”

André werd geboren in Wevelgem in 1931 als vijfde telg in een gezin van tien kinderen. Zijn vader was militair op het vliegveld daar. Om in graad te verhogen, moest hij muteren naar de vliegbasis van Goetsenhoven. “We verhuisden naar Tienen toen ik drie jaar was”, vertelt André. “Toen ik tien werd, moest ik met mijn twee oudere broers meegaan naar de muziekschool. Daar ben ik tot mijn achttiende gebleven. Mijn eerste concert was op de kiosk ‘aan de boompjes’ op de Grote Markt.”

Chocolade

André oefende elke dag zijn instrument, ook die bewuste dag op 7 september 1944. Rond de middag gonsde het van de geruchten dat de Amerikanen op komst waren om de stad te bevrijden. “Ik was in mijn woning in de Biezemstraat op mijn trompet aan het spelen, toen ik plots luide kreten hoorde en een grote groep mensen zag voorbijlopen. Ik besloot om de massa te volgen en net aangekomen op de Hoegaardse poort zag ik de colonne zware voertuigen van de Amerikanen, toekomen. De soldaten gooiden chocolade uit en wuifden naar mij. Toen ik wilde terugzwaaien, zag ik dat ik mijn instrument onder de arm had. Ik besloot op dat moment om ‘It’s a long way to Tipperary te spelen’. De soldaten vonden dat erg sympathiek. Bij de bevolking heerste er een enorme vreugde. Eindelijk, na meer dan vier jaar schrikbewind, waren we bevrijd van de vijand.”

Vijftig jaar na de bevrijding vond er in Tienen een grote herdenking plaats. Net zoals in 1944 reden mensen met Amerikaanse kostuums in jeeps de Grote Markt opgereden. “Aan mij was gevraagd om bij wijze van herbeleving opnieuw te spelen zoals 50 jaar geleden”, vertelt André. “Ik stond toen op de kiosk op de Grote Markt waar Miel Mattheus mij introduceerde en terwijl de legervoertuigen de Markt opreden, moest ik wel tot acht keer toe ‘It’s a long way to Tipperary’ spelen voor een volle Grote Markt.”

André werd in 1984 uitgeroepen tot trompettist van de stad Tienen. “Officieel heet die functie ‘klaroenblazer’”, zegt hij trots. “Bij elke officiële herdenking van ons oorlogsverleden, op de nationale feestdag, bij de herdenking van de dood van koning Albert I of bij het overlijden van een oud-strijder, stond ik klaar aan een monument, in een kerk of op een kerkhof om eervol de gepaste melodie te blazen, zo’n tien keer per jaar.”

Brief met felicitaties

Maar zopas besloot André om zijn functie als klaroenblazer neer te leggen. “Ik merk dat ik dingen begin te vergeten en dat het allemaal niet zo goed meer gaat. Ik wilde dan ook in schoonheid eindigen.” In een brief kreeg André felicitaties van het stadsbestuur voor zijn jarenlange inzet. “Ik blijf wel muziek spelen”, verzekert André ons. “Zo ben ik nog actief bij de Harmonie 50+-ers en dagelijks oefen ik een half uur tot een klein uur trompet in mijn kelder. En ook met mijn dochter, die eufonium speelt, musiceer ik graag. Muziek is mijn lang leven. Zo lang als ik kan, zal ik blijven spelen.”