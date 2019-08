Vianderfeesten gevuld met gratis muziek en animatie Kristien Bollen

02 augustus 2019

13u35 1 Tienen De Vianderfeesten zijn een jaarlijkse traditie vol plezier en animatie in de mooie omgeving van het Vianderdomein. Dit jaar is dit niet anders. Op zaterdag 17 augustus strijken de ‘Kids & Fun on tour’ en de ‘Joe Live Box’ neer in het domein en wordt de avond afgesloten met een diervriendelijk vuurwerk. Op zondag 18 augustus slaan de Vianderverenigingen en de zomerbar ‘Zomers Zoet’ de handen in elkaar voor een programma met activiteiten voor jong en oud.

Op zaterdag 17 augustus zakt de ‘Kids & Fun on tour’ van 14 tot 18 uur af naar het Vianderdomein. Met opblaasbare constructies en reuzegrote gezelschapsspelen, een knutseltent en peuterhoek is fun verzekerd voor kinderen van 3 tot 15 jaar. Klap dubbel met de fratsen van clown Dirky en Sientje en blijf hangen voor het optreden van De Bende.

’s Avonds wordt het domein vanaf 19.30 uur omgevormd tot de ‘Joe Live Box’. Raf Van Brussel en zijn liveband staan garant voor een dansbare mix van klassiekers en recente hits. Bovendien brengen ze gastartiesten Gene Thomas en Geena Lisa mee! De avond wordt afgesloten met een diervriendelijk vuurwerk boven de vijvers.

Lijntje uitgooien

Op zondag 18 augustus slaan de Vianderverenigingen en de uitbaters van de pop-up zomerbar ‘Zomers Zoet’ de handen in elkaar voor een tof programma van 9 tot 18 uur. Wie altijd al eens heeft willen proeven van de hengelsport kan bij de ‘Viandra Vissers’ terecht om te ontdekken hoe leuk het is om een lijntje uit te gooien. ‘Zomers Zoet’ zorgt niet enkel voor een natje en een droogje. Je kan er ook genieten van een leuke poppentheatervoorstelling en een gratis partijtje minigolf. Verder kan je met de hele familie deelnemen aan toffe circusworkshops, volksspelen, een fotoshoot met Venetiaanse Maskers, een petanque-initiatie of helemaal uit de bol gaan op de springkastelen. Alles wordt muzikaal opgeluisterd door de K.H. Onze Taal Kumtich en Accordeona.

Alle activiteiten zijn gratis.