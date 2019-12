Vianderdomein zoekt uitbater Kristien Bollen

09 december 2019

10u39 0 Tienen De stad Tienen zoekt een uitbater voor de brasserie met terras in het Vianderdomein. De huidige huurovereenkomst van korte duur loopt af op 1 maart 2020. Kandidaten kunnen een voorstel indienen tot en met woensdag 8 januari 2020.

Recreatiedomein Viander is een groen wandelpark dat zich uitstrekt over 8 hectaren. Bezoekers kunnen er verpozen aan één van de drie visvijvers of in de hoogstamboomgaard met bloemenweide. Voor de kinderen zijn er verschillende speeltoestellen, een zandspeelplaats en een piramidetoren. Daarnaast is er ook een educatief buitenklasje in het domein. Elk jaar zijn de Vianderfeesten een grote publiekstrekker.

Voor de uitbating van dit fijne horecaverhaal met een groot potentieel zoekt de stad een ondernemende, ervaren m/v met passie voor horeca die de uitbating voor zijn/haar rekening neemt !

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de dienst toerisme voor alle inlichtingen en/of een plaatsbezoek via tel 016 80 56 82 of bart.bekker@tienen.be.

Een voorstel indienen kan tot woensdag 8 januari om 11.00 uur. Alle informatie is te vinden op www.tienen.be/vianderdomein-zoekt-uitbater.