VIA-leerlingen Voeding koken voor kotstudenten tijdens de blok Vanessa Dekeyzer

24 januari 2020

09u53 0 Tienen In kader van het vak Integrale Opdrachten (IO) werkten de leerlingen van de derde graad Voeding van de VIA een opdracht uit met als titel: ‘Wat na 6 STW?’ Hiervoor deden ze onderzoek naar de mogelijkheden om verder te studeren volgens hun eigen interesse en mogelijkheden.

“Voor het component Voeding hebben we het een beetje praktischer aangepakt en kregen de leerlingen de opdracht om een gezond en snel te bereiden gerecht te creëren dat moest voldoen aan vier van de vijf voedselpijlers en het moest bovendien ook nog goedkoop zijn want het gerecht zouden ze in januari op kot van studenten moeten gaan bereiden”, zegt leerkracht Noëlla Vanthienen. “Om aan de nodige kotadressen te komen, hebben we samengewerkt met LOKO die deze maand SOS-blok organiseren. De studenten konden op Facebook deelnemen aan een wedstrijd en de bereiding van een gerecht winnen.”

Op die manier konden de VIA leerlingen al eens ‘proeven’ van het kotleven en konden ze tegelijk de studenten ondersteunen met een vers, gezond en goedkoop gerechtje tijdens de blok. Zowel de studenten als de leerlingen waren vol lof na afloop en vonden het een geslaagde sessie.