Vesten worden vanaf 17 juni gedurende twee weken afgesloten voor het verkeer Vanessa Dekeyzer

29 mei 2019

14u50 0 Tienen Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op 23 april met de herinrichting van het laatste deel van de Tiense Vesten: de Bergévest. Tijdens de voorbije weken werd er gewerkt aan de riolering in het midden van de ringweg en ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat. “Vanaf 17 juni leggen we, onder voorbehoud van de weersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden, gedurende twee weken een riolering dwars onder de Vesten aan.”

“Om die werken te kunnen uitvoeren, moeten we de Vesten volledig afsluiten voor het verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Fietsers kunnen blijven gebruik maken van de Vesten en kunnen ter hoogte van de werfzone oversteken tussen de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat. Verkeer tussen de Oplintersepoort en de Sint-Truidensepoort moet omrijden via de Leuvenselaan en de Westelijke Ring en het verkeer vanuit de Kapucijnenstraat en het centrum van Tienen kan naar de Vesten rijden via de Beauduinstraat. Het centrum inrijden, kan via de Bostsestraat. Het verkeer van en naar de Slachthuisstraat moet rijden via de Ambachtenlaan en het Industriepark.

De handelszaken in de Slachthuisstraat en de Hamelendreef blijven ook tijdens deze fase van de werken bereikbaar. Zij zijn bereikbaar via de Oplintersesteenweg en aan de andere zijde via het Industriepark. “Volgens deze planning kunnen we de Vesten begin juli opnieuw openstellen voor het verkeer”, klinkt het bij AWV. “De Slachthuisstraat blijft ter hoogte van de Vesten wel afgesloten tot begin oktober. Tijdens de zomermaanden leggen we aan deze kant van de Vesten de nieuwe riolering en aansluitend ook de nieuwe weginfrastructuur aan. Die werken zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen.”

Het nieuwe plein rondom het oorlogsmonument ‘Slag van Sint-Margriete-Houtem’ ter hoogte van de Oplintersepoort is zo goed als klaar. De kasseien zijn ondertussen allemaal aangelegd. Volgende week plant de aannemer nieuwe bomen in de plantvakken waarna het plein volledig is afgewerkt.