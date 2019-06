Vesten gaan maandag twee weken dicht aan het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat Vanessa Dekeyzer

16 juni 2019

08u19 2 Tienen Maandag worden de Tiense Vesten voor twee weken afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat. Hierna blijft de Slachthuisstraat ter hoogte van de Vesten tot begin oktober dicht. De lokale handelaars hopen op het beste. “Maar we vragen wel bijkomende maatregelen voor onze klanten”, zegt Johan Bekaert van de Tiense hulpinstelling Bezorgd Om Mensen in de Slachthuisstraat.

Sinds de start van de herinrichting van de Bergévest op 23 april heeft Wegen en Verkeer de voorbije weken al rioleringswerken uitgevoerd ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat. Hier wordt aan de binnenring een nieuwe riolering aangelegd die afval- en regenwater in de toekomst afzonderlijk zal afvoeren. In een volgende fase moet Wegen en Verkeer een deel van de riolering dwars onder de rijweg van de Vesten aanleggen om de riolering van de binnenring met die van de buitenring met elkaar te verbinden. Dit gebeurt ter hoogte van het kruispunt van de Kapucijnenstraat met de Slachthuisstraat waardoor de Vesten twee weken volledig afgesloten moeten worden.

De Slachthuisstraat blijft ter hoogte van de Vesten afgesloten tot begin oktober. “Tijdens de zomermaanden leggen we aan deze kant van de Vesten de nieuwe riolering en aansluitend ook de nieuwe weginfrastructuur aan”, klinkt het bij AWV. Die werken zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen. “Heel wat van onze klanten zijn mensen die te voet van uit de Kapucijnenstraat met pak en zak geladen komen en zo weer naar huis gaan”, reageert Johan Bekaert van B.O.M.. “Wanneer die mensen niet meer de Vesten kunnen oversteken en een grote omleiding moeten maken, is dat wel degelijk een probleem. We vragen dan ook aan het Agentschap Wegen en Verkeer om eventueel een voetgangersbrug over de werken te plaatsen. Dit komt ook de klanten van alle winkels in de Gasthuisstraat, zoals de Aldi, de Gamma en het Slagershof, hier wat verderop gelegen, ten goede.”

De klanten zijn eigenlijk bijzonder begripvol. Wanneer ze bellen voor een reservatie, verwittig ik hen ook meteen dat er werken voor de deur aan de gang zijn.” Katrien Vanistendael

Katrien Vanistendael runt aan de Kapucijnenstraat restaurant De Refugie. “Het zicht op de werken is misschien niet meteen ideaal, maar we houden de moed erin. De klanten zijn eigenlijk bijzonder begripvol. Wanneer ze bellen voor een reservatie, verwittig ik hen ook meteen dat er werken voor de deur aan de gang zijn en leg ik uit hoe ze best naar hier rijden en waar ze best parkeren. Dat communiceer ik ook via Facebook en via de website.”

“Ook qua lawaai valt het voorlopig wel mee”, aldus Katrien. “Gelukkig hebben we vorig jaar geïnvesteerd in nieuwe ramen en toegangsdeur. Die houden heel wat geluid tegen. Een keer hebben we even zonder elektriciteit gezeten, maar de mensen op de werf zijn heel vriendelijk en hebben er alles aan gedaan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. We moeten maar denken dat als de werken klaar zijn, we een mooiere Vesten krijgen en bovendien zal er dankzij de ventweg ook meer parkeerplaats komen voor mijn klanten.”

Op de website www.wegenenverkeer.be/tienen wordt elke fase toegelicht en kunnen de omleidingskaarten bekeken worden.