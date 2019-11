Verlieslatend Keienhof Kumtich viert kwarteeuw Vanessa Dekeyzer

22 november 2019

17u51 0 Tienen Het OCMW-woonzorgcentrum Keienhof Kumtich vierde haar 25-jarig bestaan. Schepen van Mensen, Ine Tombeur (N-VA), liet op de viering weten dat het schepencollege een bureau onder de arm heeft genomen om na te gaan hoe het verlieslatende woonzorgcentrum aan schaalvergroting kan doen. “Maar een verkoop of een verlies aan kwaliteit van zorg zijn niet aan de orde.”

Toevallig vierde Keienhof tijdens de Seniorenweek zijn zilveren jubileum. Eind jaren ’80 werd dit rustoord als privaat initiatief gebouwd en kreeg het de naam Renaissance. “Helaas vlotte de uitbating niet goed en volgde het bankroet”, weet schepen Tombeur. “Een jaar later nam het OCMW van Tienen het rusthuis over en werkte het verder af. Een officiële opening volgde in 1994.”

Een grote uitdaging door de jaren heen was de veranderende zorg. Met de uitbouw van de thuiszorg zag men in Keienhof de vraag naar opvangplaatsen voor zwaar zorgbehoevenden stijgen. Op vraag van het toenmalig OCMW-bestuur werden daarom in 2007 25 van de 64 rustoordbedden (ROB) omgevormd naar rust- en verzorgingsbedden (RVT). Er werden in dat jaar eveneens drie bedden voor kortverblijf voorzien. In 2012 volgde een uitbreiding met 22 bedden.

De meest recente bouw is die van de 31 flats van het Groenhof, de assistentiewoningen. Die werden in juni 2018 geopend, maar een jaar later zijn er nog maar 13 flats bewoond. “Al zijn we hoopvol voor de toekomst, want we zien de interesse hiervoor stijgen”, aldus schepen Tombeur. “Het afgelopen half jaar zijn er maar liefst zeven appartementen in gebruik genomen. Komende dinsdagnamiddag is er een opendeurdag met rondleiding. Alle 80-plussers van Tienen werden hierover aangeschreven.”

Wat de toekomst van het woonzorgcentrum zal brengen, is nog onduidelijk. De cijfers zijn zwaar verlieslatend en de stad beseft dat men het over een andere boeg zal moeten gooien. “We zullen, zoals veel openbare rusthuizen op zoek moeten gaan naar schaalvergrotingen om het rendabel te houden”, zegt schepen Tombeur. “Hoe we dat concreet gaan aanpakken, bekijken we nu samen met een studiebureau. In Leuven is er bijvoorbeeld een zorgbedrijf opgericht, maar Tienen is daarvoor misschien te klein. We kunnen ook een eventuele samenwerking met andere omliggende openbare woonzorgcentra onderzoeken. Binnen twee jaar hopen we toch duidelijkheid te brengen.”

Stille ruimte

Bewoners en hun familie en omwonenden hopen in elk geval op het beste en genoten van het feest, waarop ook een leuke nieuwigheid werd aangekondigd, namelijk de stille ruimte. Hier kunnen de bewoners, die daar nood aan hebben, even tot rust komen. Dat kan met een boek of een rustige babbel. “In deze ruimte was ons kapsalon gevestigd, maar dat stond vaak leeg”, zegt hoofdverpleegkundige Tine Melotte. “Het kapsalon is daarom verhuisd naar een verdieping lager en onze technische dienst heeft van de leeggekomen ruimte een mooi stille ruimte gemaakt.”