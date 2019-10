Verkeersmaatregelen tijdens Kweikersdag Kristien Bollen

03 oktober 2019

10u26 1

Om de Kweikersdag veilig te laten verlopen, worden er een aantal verkeersmaatregelen genomen. In de volgende straten zal er vanaf donderdag 10 oktober 6 uur tot vrijdag 11 oktober 6 uur een verkeersverbod worden ingesteld: de Beauduinstraat vanaf huisnummer 147 tot kruispunt Lombardstraat, ’t Schip, de Paardenbrugstraat (het eenrichtingsverkeer in de straat wordt tijdelijk opgeheven zodat de bewoners kunnen wegrijden) en de Reizigersstraat vanaf huisnummer 92 tot kruispunt Beauduinstraat (het eenrichtingsverkeer in de straat wordt tijdelijk opgeheven zodat de bewoners kunnen wegrijden).

De parking van het zwembad blijft tot 14 uur toegankelijk, daarna zal er een parkeerverbod gelden tot de volgende ochtend om 6 uur. Vanaf 14 uur wordt de Reizigersstraat ook afgesloten vanaf huisnummer 45 tot aan het kruispunt met de Beauduinstraat.

In een aantal straten geldt er die dag ook een parkeerverbod. Een volledig overzicht kan men raadplegen via www.tienen.be/verkeersmaatregelen-kweikersdag-2019.