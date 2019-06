Vergunningsaanvraag Windpark E40 is ingediend VDT

21 juni 2019

14u24 16 Tienen Storm en Elicio plannen de bouw van een windturbinepark langs de E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. De voorbije jaren werd er uitgebreid overlegd met alle betrokken stakeholders over het inplantingsplan van dit windpark.

“Dat overleg heeft geresulteerd in een definitief inplantingsplan dat voorziet in de bouw van zestien windturbines in Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden”, zegt Sander Hereijgers, projectleider Storm. “De tiphoogte van de turbines zal maximaal 150 meter bedragen.”

Voor dit windpark werd eind vorig jaar de project-MER voorlopig goedgekeurd. Recent werd de aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend en volledig en ontvankelijk verklaard. “Daarmee is de vergunningsprocedure officieel gestart”, gaat Sander verder. “In het kader van deze procedure wordt er in de betrokken gemeenten een openbaar onderzoek georganiseerd, dat dertig dagen loopt en van start gaat nu maandag 24 juni.”

Volgende week worden inwoners van de betrokken gemeenten uitgenodigd op informatiemomenten. Het definitieve inplantingsplan en het verdere verloop van de vergunningsprocedure worden dan toegelicht door medewerkers van Storm en Elicio. De informatiemomenten vinden plaats op maandag 24 juni van 16 tot 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Bierbeek, op dinsdag 25 juni van 16 tot 20 uur in CC De Kruisboog in Tienen, op woensdag 26 juni van 16 tot 20 uur in Buurthuis Willebringen in Boutersem en op donderdag 27 juni van 16 tot 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Hoegaarden.

Tijdens deze uren kunnen omwonenden op elk moment langs komen om persoonlijke toelichting te krijgen. Aansluitend wordt er telkens ook een plenaire informatievergadering georganiseerd van 20 tot 21 uur op dezelfde locatie.