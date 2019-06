Vergeten kookpot veroorzaakt brandje Kristien Bollen

13 juni 2019

15u12

In Nieuw Overlaar in Tienen werd in een appartement op het tweede verdiep woensdagmiddag rond 12 uur rookontwikkeling waargenomen en hulpdiensten werden gealarmeerd. Ter plaatse stelde brandweer vast dat het om een kleine keukenbrand ging die veroorzaakt was door een vergeten kookpot die de 37-jarige bewoonster op het vuur had laten staan. De brandweerlui hadden het vuurtje snel onder controle, niemand raakte gewond. Het appartementsgebouw diende wel geventileerd te worden.