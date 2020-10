Vergeet vanavond niet “Den Blaat” Kristien Bollen

10 oktober 2020

Blaat het niet dat schaadt het niet ! Tienenaars dragen met fierheid niet alleen ‘Kweikers’ als geuzenaam, maar ook ‘Schapenkoppen’. OpgewekTienen roept alle Tienenaars op om vanavond tijdens de Tiense feestdag om 20.20 uur (10/10/2020) vanuit het raam, vanop de stoep of balkon, vanop café of restaurant te blaten als een schaap. Om even alle zorgen te vergeten, om steun te geven aan elkaar, maar vooral als teken van verbondenheid op de Kweikersdag, onze stadsfeestdag. Deel jouw filmpje of foto op social media met #Kweikersdag of stuur jouw geblaat uit via Facebook live. Het volledige programma kan je terugvinden op www.kweikersdag.be.