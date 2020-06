Vergaderen kan weer in CC De Kruisboog Vanessa Dekeyzer

11 juni 2020

16u38 4 Tienen CC De Kruisboog stelt opnieuw zijn vergaderinfrastructuur open. De lokalen krijgen een opstelling rekening houdend met de coronamaatregelen. De nieuwe programmatie van het cultuurcentrum wordt vanaf maandag 17 augustus bekendgemaakt.

Tiense verenigingen kunnen de vergaderlokalen van CC De Kruisboog opnieuw gebruiken om op een coronaveilige manier te vergaderen. De lokalen worden aangeboden in een vaste opstelling, waarbij rekening gehouden wordt met de social distancing. Voor reservaties van de lokalen kan men terecht aan de balie van CC De Kruisboog, telefonisch op het nummer 016/80.56.96 of via dekruisboog@tienen.be.

“De coronaproblematiek heeft de afsluiting van het cultuurseizoen danig in de war gestuurd”, zegt schepen Wim Bergé (CD&V). “Ook de voorstelling van het nieuwe cultuurseizoen 2020-2021 en de start van de ticketverkoop zal later dan gewoonlijk gebeuren. De programmatie wordt vanaf maandag 17 augustus bekendgemaakt en de ticketverkoop start op zaterdag 5 september. Voor het seizoen 2020-2021 komt er geen abonnementensysteem en worden tickets in vrije zit verkocht. Afhankelijk van de maatregelen op dat moment kunnen de voorstellingen immers van zaal veranderen.”