Verenigingen op Halloween welkom in Bibberstraat Kristien Bollen

01 oktober 2019

12u06 0 Tienen De Leuvensestraat wordt door Kom Winkelen in Tienen/ Kwixx met de steun van de stad Tienen tijdens Halloween op 31 oktober omgetoverd tot een bibberstraat. Om verenigingen te laten delen in de gillen en het angstzweet krijgen zij de mogelijkheid een standje uit te baten. Kandidaturen zijn welkom vanaf woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober.

De handelaarsvereniging Kom Winkelen in Tienen/ Kwixx en de stad Tienen slaan donderdag 31 oktober de handen in elkaar om Tienen een huiveringwekkende Halloween voor te schotelen. De Leuvensestraat wordt omgetoverd tot ‘Elm Street’ met angstaanjagende animatie en gegriezel van de bovenste plank.

Verenigingen die zin hebben om die dag van 17 tot 22 uur een standje uit te baten met spinnensoep en bloedpens, al mogen pompoensoep, hamburgers, jenever... net zo goed, kunnen zich kandidaat stellen. Aanvragen zijn welkom via een mailtje naar evenementen@tienen.be vanaf woensdag 2 oktober vanaf 8 uur. Vermeld bij de inschrijving de naam van de vereniging, een contactpersoon, adres, gsm-nummer en de aard van de producten die aangeboden zullen worden. Inschrijven kan tot en met zondag 13 oktober.

De stad zorgt voor een tentje van 3 x 3 meter en een aantal tafels en stoelen. Het is aan de verenigingen om dit monsterlijk griezelig aan te kleden en uiteraard is elke uitbater die in de stand staat verkleed. Kom Winkelen in Tienen/ Kwixx looft een toffe prijs uit voor de mooiste stand !