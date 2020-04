Verenigde foorkramers en Winterschaatsdorp Tienen schenken twintig tablets aan woonzorgcentra Vanessa Dekeyzer

17 april 2020

13u13 3 Tienen De Verenigde Foorkramers van Tienen en het Winterschaatsdorp Tienen hebben twintig tablets aangekocht voor de bewoners van de woonzorgcentra in de regio. De dienst ICT van de stad voorziet de tablets van de nodige software.

Dat de Verenigde Foorkramers van Tienen en het Winterschaatsdorp Tienen de inwoners van Tienen een warm hart toedragen, bewijst de solidariteitsactie die ze samen op poten zetten. “De Tienenaars zijn een trouw publiek van de kermis en het winterschaatsdorp”, zegt voorzitter Steve Severeyns. “Jammer genoeg kunnen we tijdens de coronacrisis geen vreugde en plezier naar de stad brengen. Toch willen we graag een bescheiden steentje bijdragen, ook al zijn het voor ons momenteel ook onzekere tijden.”

Dat bescheiden steentje uit zich in twintig tablets die geschonken worden aan de verschillende woonzorgcentra in de regio. Op die manier kunnen de bewoners via video-oproepen toch visueel in contact blijven met hun familie. Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) is alvast heel blij met de actie. “De bewoners van de woonzorgcentra hebben momenteel geen of weinig contact met hun familie. Bezoek wordt voorlopig nog niet toegelaten en niet alle woonzorgcentra beschikken over de nodige apparatuur om video-oproepen mogelijk te maken. Onze dienst ICT heeft de tablets alvast van de nodige apps, zoals Skype, Zoom en Teams, voorzien.”