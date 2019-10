Verdrijvingsvlak Wijnmeerstraat Vanessa Dekeyzer

04 oktober 2019

Om de verkeersveiligheid in Oplinter te verhogen, zal de technische dienst een verdrijvingsvlak aanbrengen in de Wijnmeerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Hubertusstraat. Het vlak wordt aangebracht op de rijstrook voor het verkeer komende van de Sint-Hubertusstraat. Bedoeling is de snelheid te verlagen van voertuigen die vanuit de Sint-Hubertusstraat de Wijnmeerstraat inrijden. Deze maatregel werd goedgekeurd door de gemeenteraad.