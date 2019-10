Verdachten van diefstal met geweld voor rechter Kristien Bollen

15 oktober 2019

Het parket dagvaardde vier jongeren in toepassing van het snelrecht nadat ze zondagnacht 13 oktober een diefstal met geweld hadden gepleegd in het station van Tienen.

Het slachtoffer en zijn vriend, twee mannen uit Tienen, kwamen rond 1 uur toe met de trein vanuit Brussel . De man zette zich op een bankje op het perron om zijn spullen in zijn tas op te bergen toen de vier jongeren rond hem kwamen staan. De jongeren vroegen om een sigaret en bleven rond het slachtoffer hangen. Nadat ze weg waren, merkte de man dat zijn smartphone was verdwenen. Hij liep de jongeren achterna in de Vierde Lansierslaan en confronteerde hen met de diefstal .Eén van de jongeren gaf het slachtoffer een duw en een andere stampte hem. Daarna ontstond er een gevecht tussen de jongeren en het slachtoffer.

Het slachtoffer verwittigde de politie vanop de spoedafdeling van het ziekenhuis. De politie kon het viertal een halfuur later arresteren in de Leuvenselaan. De verdachten werden herkend door het slachtoffer en zijn vriend. Ze beweerden minderjarig te zijn maar een leeftijdsonderzoek wees uit dat ze meerderjarig zijn. De vier jongeren moeten zich in november voor de correctionele rechtbank verantwoorden.