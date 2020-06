Verdachten gewapende overval Colruyt doorverwezen naar correctionele rechtbank Kim Aerts

24 juni 2020

11u29 6 Tienen De twee verdachten van de gewapende overval op 6 december vorig jaar op het winkelfiliaal van Colruyt in Tienen zijn doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Dat besliste de raadkamer in Leuven.

De 46-jarige Ronny T. uit Hoeselt en de 39-jarige Killy H. uit Lanaken zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de diefstal met geweld. Op Sinterklaasdag vielen ze rond 21 uur gemaskerd en gewapend met mes en kruisboog de winkel binnen. Ze bedreigden personeel en klanten waarna ze aan de haal gingen met de inhoud van een kassa.

Alerte personeelsleden en getuigen konden aan de politie een beschrijving geven van de vluchtauto. De interventieploegen van politie Getevallei konden de achtervolging inzetten. De wagen werd uiteindelijk klemgereden en daarbij kon de veertiger uit Hoeselt worden gevat. Niet veel later werd ook zijn kompaan gearresteerd. De twee blijven in de cel tot hun proces. Een datum voor de inleidingszitting is er nog niet.