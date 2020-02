Verdachten gewapende overval Colruyt blijven aangehouden Kim Aerts

05 februari 2020

15u21 0

De twee verdachten van de gewapende overval op 6 december op het winkelfiliaal van Colruyt in Tienen blijven een langer in de cel. De raadkamer in Leuven verlengde dinsdag de aanhouding van de 46-jarige Ronny T. uit Hoeselt. Ook voor de 39-jarige Killy H. uit Lanaken werd de aanhouding verlengd. Op Sinterklaasdag rond 21 uur viel een gemaskerd duo, gewapend met mes en kruisboog, de winkel binnen. Ze bedreigden personeel en aanwezige klanten en gingen met de inhoud van een kassa aan de haal. Alerte personeelsleden en getuigen konden de politie een beschrijving doorgeven van de vluchtauto. De interventieploegen van politie Getevallei merkten de auto op en konden de achtervolging inzetten. Hierbij werd de wagen klemgereden en kon de veertiger worden gevat. Volgende maand verschijnt het duo opnieuw voor de raadkamer.